Украина ввела больше стандартов НАТО, чем член Альянса Черногория
|17:54 10.07.2019
|Украина
В Украине на сегодня введены 196 стандартов НАТО – это больше чем в стране-члене Альянса Черногории (99).
Об этом говорится в статье "Равнение на 2020: когда Украина сможет перейти на стандарты НАТО".
В целом на сегодня Украина ввела 196 стандартов НАТО. Кроме того, проработке в 2018-2020 годах подлежат 219 стандартов НАТО (именно проработке с целью принятия решения о целесообразности их внедрения, а не собственно внедрения), передает Европейская правда.
"Если сравнить достижения с соответствующими показателями стран-членов НАТО, особенно тех восточноевропейских государств, которые присоединились относительно недавно и которые Украина рассматривает как пример для себя, становится понятно, что Украина уже сейчас демонстрирует вполне приличный прогресс. В частности, Украина ввела даже больше стандартов, чем Черногория (99), которая стала членом НАТО в 2017 году", - говорится в статье.
Как отмечается, сейчас в Украине не ведется реестр того, сколько именно стандартов НАТО находится на рассмотрении или в планах внедрения - наверное можно сказать только то, сколько стандартов уже внедрено.
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