Черноморский флот РФ прокомментировал сообщение о провокации в зоне учений Sea Breeze

17:13 10.07.2019   Украина

Черноморский флот Российской Федерации назвал не соответствующей действительности информацию о заходе сторожевого корабля “Сметливый” в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота „Сметливый“ в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности”, — заявили в прес-службе ЧФ.

Также представитель российского флота уточнили, что “Сметливый” сейчас выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО, чтобы принять оперативные меры реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций с угрозой гражданскому судоходству.

Ранее в пресс-центре командования Военно-морских сил ВСУ заявили, что корабль Черноморского флота РФ “Сметливый” в акватории Черного моря, на фоне закрытия района для проведения международных учений Sea Breeze-2019, провоцируяна опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы.



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