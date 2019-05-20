Семерых крымскотатарских активистов, участников массового пикета на Красной площади в Москве 10 июля после задержания увезли в отделение полиции Китай-города.

Об этом Информационное Сопротивление сообщила российская правозащитница Александра Крыленкова.

По ее словам, на данный момент Февзи Абдураманова, Эскендера Люманова, Синавера Ниметуллаева, Решата Эмирусеинова, Сияра Гафарова, Энвера Сейтумерова и Сейрана Джемилева продолжают удерживать в отделении полиции.

«Они до сих пор находятся в отделении, к ним пытался зайти журналист, но его не пустили. Ждем, пока приедет адвокат. Будут ли составлять админпротоколы, пока говорить рано. Продолжаем ждать под отделом», – рассказала Крыленкова.

Журналисты связались с участковым отдела полиции по Москве «Китай-город», однако он отказался отвечать на вопрос о местонахождении задержанных активистов, посоветовав связаться с пресс-службой управления внутренних дел Центрального округа Москвы, однако там на звонки не ответили.

Напомним, в Москве на Красной площади после массового пикета задержаны 7 ветеранов крымскотатарского национального движения.