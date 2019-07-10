МЗС Грузії - Путіну: грузинська історія починається не з 18-19 століття
|17:34 10.07.2019
|Грузия
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані відкинув заяву президента Росії Владіміра Путіна, який звинуватив Грузію в окупації Абхазії і Цхінвальського регіону, які нині перебувають під окупацією Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Грузия Online".
За словами Залкаліані, заява Путіна є "зразком неправильного, суб'єктивного, тенденційного подання історичних фактів".
"Виходячи з цього, думаю, те, про що йшлося, це були заяви, засновані на невірних фактах і в неправильному контексті", - заявив Залкаліані.
"Коли ми говоримо про нашу історію, слід сказати, що історія Грузії починається не з XVIII століття, і не з XIX. Протягом багатовікової історії Грузії існує безліч фактів, і аргументовано, ці факти говорять про те, що територіальна цілісність Грузії, включаючи Абхазію і Цхінвальський регіон, завжди була однією з головних і визнаних з боку міжнародного співтовариства", - зазначив він.
"Якщо ми хочемо вдатися до історичних нетрів, нехай це обговорюють історики. Але і тут думаю, що багато фактів на нашу користь. Що стосується держави, ми повинні зробити все, щоб зробити кроки для врегулювання конфлікту, кроки, які будуть спрямовані на деескалацію, деокупацію, що ми і робимо. Підтвердженням цього є дії, які відображаються в рамках Женевського формату", - заявив глава МЗС Грузії.
Президент Росії заявив напередодні, що "за допомогою німецьких військ в 1918 році Грузія Абхазію окупувала. Вели себе окупанти дуже жорстко. Ще жорсткіше діяли грузинські війська в Осетії в 1919 і 1920 році. По суті кажучи, це саме те, що сьогодні називається геноцидом"
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