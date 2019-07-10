Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що не приймає заяв Греції та представників Європейського Союзу про незаконність турецького буріння на газ і нафту біля Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Турецьке МЗС також заявило, що ЄС не може бути неупередженим посередником у питаннях Кіпру.

"У той час як Туреччина захищає свої права на континентальному шельфі у східному Середземномор'ї, Туреччина буде продовжувати захищати права і інтереси турків-кіпріотів біля острова, оскільки греки-кіпріоти не залучають турків-кіпріотів до механізмів прийняття рішень, в тому числі щодо розподілу ресурсів острова", - заявило міністерство закордонних справ.

Кіпр заявляє, що Туреччина вторгається в води, де він володіє винятковими економічними правами, а ЄС погрожує Анкарі санкціями.

Минулого місяця турецький корабель Fatih розпочав буріння за 67 кілометрів від західного узбережжя Кіпру. Інше судно Yavuz у цей час вирушило в район поблизу півострова Карпас на східному узбережжі Кіпру.