СП Siemens и "Силовых машин" подало заявление о СПИК на локализацию в РФ большой газовой турбины

16:28 10.07.2019   Россия

"Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятие немецкого Siemens и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова) 2 июля подало заявление в Минпромторг РФ о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности, говорится в сообщении Siemens.

Согласно условиям СПИК, до середины 2023 г. будут локализованы компоненты "горячего тракта" и система автоматического управления газовой турбиной, отмечается в сообщении. Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе "Сименс технологии газовых турбин" составит не менее 90%, передает Интерфакс.

В рамках СПИК "Сименс" планирует крупные инвестиции в СТГТ и предприятия партнеров - потенциальных поставщиков с целью развития ноу-хау и увеличения инновационного потенциала российских компаний, сообщили в компании.

"Это означает, что в России создается производственная экосистема полного цикла для выпуска турбин большой мощности, что будет способствовать не только производству турбины Е-класса, но и модернизации энергетической отрасли, а также росту экспортного потенциала страны", - говорится в сообщении.

В "Сименс" также отметили, что компания в России определила потенциальных поставщиков для локализации компонентов "горячего тракта" газовой турбины SGT5-2000E. Речь идет о производстве наиболее важных и технически сложных элементов в устройстве газовой турбины: лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания.

Компания передала ПАО "ОДК-Сатурн" техническую документацию на лопатки, на основе которой предприятие сделает технико-коммерческое предложение по их изготовлению. Документация на соответствующие компоненты также была направлена ОАО "Металлист-Самара" и ряду потенциальных производителей керамической плитки, сказали в "Сименс".

"Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие немецкого Siemens и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова по производству газовых турбин. Siemens принадлежит 65%, остальные 35% у "Силовых машин".

После введения санкций в отношении "Силовых машин" основной бенефициар компании Мордашов заявлял, что рассмотрит выход компании из капитала СТГТ. Гендиректор "Силовых машин" Тимур Липатов говорил "Интерфаксу", что решение может быть принято до конца 2018 г. В опубликованном в среду интервью РБК Липатов заявил, что пока вариант прекращения сотрудничества с Siemens не рассматривается.

Интерес к созданию с Siemens СП по локализации большой газовой турбины в России проявляло ООО "Газпром энергохолдинг". В марте 2019 г. "Коммерсант" сообщил, что Siemens рассматривает выкуп у "Силовых машин" доли в СТГТ с последующей продажей 50% "Газпром энергохолдингу".



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