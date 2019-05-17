Ніякого просування у питанні обміну утримуваних осіб “між Росією і Україною немає”.

Про це повідомив журналістам у середу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Ця тема порушується на контактній групі, але поки ми бачимо, що результатів немає”, — сказав він. Пєсков негативно відповів на питання, чи ведуться в даний час переговори на інших рівнях в цілому по ситуації з утримуваними особами.

Пєсков нагадав про звернення російської сторони до Києва з цієї проблеми, а також про нотне листування, що послідувало потім, між міністерствами закордонних справ двох країн. “Поки більшого нічого не відбувається”, — додав він.