Спецназ ЮВО на Кубани отработал беспарашютное десантирование с вертолета Ми-35М

14:50 10.07.2019   Россия

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, отработали беспарашютное десантирование с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М с отражением атаки отряда условных террористов.

Летчики доставили спецназ в назначенный район с необорудованным для приземления вертолёта участком местности. Выброска тактического десанта производилась посадочным и беспосадочным способом (с высоты 2–3 м в режиме висения и на скорости полета до 10 км/ч) с последующим отражением военнослужащими атаки условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, спецназовцы отработали задачи эвакуации «раненого» с поля боя с последующей погрузкой его на вертолет, загрузку на борт вооружения и грузов военного назначения. 

Целью проведения занятия стало освоение военнослужащими навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения из-за близости своих войск.

Десантирование беспарашютным способом – один из основных способов вывода групп к месту назначения и доставки грузов.



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