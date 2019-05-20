На Красной площади задержали участников акции против преследования крымских татар

14:04 10.07.2019   Крым

Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.

Семеро человек задержаны, остальные разошлись, передает корреспондент Дождь.

Участники акции держали в руках плакаты «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы» и другие.

Задержанных везут в ОВД «Китай-город». 

Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир».

 



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