Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.

Семеро человек задержаны, остальные разошлись, передает корреспондент Дождь.

Участники акции держали в руках плакаты «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы» и другие.

Задержанных везут в ОВД «Китай-город».

Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде. В декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на сроки от девяти до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации «Хизб ут-Тахрир».