Американский эксперт намекнул на возможную закупку Украиной F-16
|13:48 10.07.2019
|Украина
Если информация о том, что Украина рассматривает приобретение американских истребителей F-16, подтвердится, и США начнут изучать такую возможность, это может стать серьезным шагом для помощи Украине и модернизации ее Воздушных сил.
Об этом президент американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Говард рассказал во вторник в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту Укринформа.
“Ходят слухи, что Украина может действительно рассматривать приобретение истребителей F-16 американского производства. Если они соответствуют действительности, это будет означать, что США рассматривают возможность серьезного шага для помощи Украине”, - рассказал он.
По мнению президента Jamestown Foundation, именно нужды Воздушных сил Украины могут быть в приоритете рассмотрения дальнейших шагов военно-технического сотрудничества Украины и США, поскольку “они чрезвычайно быстро стареют, и им не хватает запчастей”.
“Польша, например, до сих пор использует советские МИГ-29, но от них постепенно отказываются из-за нехватки запчастей”, - отметил он.
В то же время американский эксперт выразил беспокойство, достаточно ли в Украине англоязычных пилотов, которые могут научиться управлять американскими истребителями, поскольку в настоящее время в Воздушных сил Вооруженных сил Украины нет навыков управления такой сложной машиной, как F-16.
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