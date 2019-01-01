Грузия вошла в десятку лидеров по количеству соискателей убежища в странах ЕС

14:25 10.07.2019   Грузия

Грузия вошла в десятку стран по количеству граждан, ищущих убежище в Европейском Союзе.

Такие данные в очередном докладе обнародовал Европейский офис поддержки по предоставлению убежища (EASO), сообщает Укринформ.

«По данным статистики, в мае 10 государств были главными странами происхождения соискателей убежища - Сирия, Афганистан, Венесуэла, Ирак, Колумбия, Нигерия, Пакистан, Иран, Турция и Грузия. Наибольший рост представлений зарегистрирован от граждан Колумбии - он достиг 2800 заявок, что является абсолютным рекордом за несколько прошлых лет», - говорится в сообщении.

Как сообщает Европейский офис, в мае 2019 года количество заявок относительно предоставления международной защиты в 30 европейских странах (ЕС + Норвегия и Швейцария) оставалось стабильным на отметке 57 тысяч.

При этом уполномоченные органы ЕС в мае смогли проработать несколько больше 47 тысяч заявок. Показатель признания необходимости убежища в мае составил 32 процента от общего количества заявок.

Всего за прошедшие полгода показатель признания был самым высоким для граждан Йемена (89%), Сирии (87%) и Эритреи (80%), самым низким - для граждан из Молдовы (0,4%), северной Македонии (1%), Грузии и Индии (по 3% для каждой страны).

Всего на конец мая количество дел в отношении представлений на убежище в странах ЕС, ожидающих рассмотрения, составляло около 445 тысяч, что на 16 300 больше, чем в этот же период прошлого года.



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