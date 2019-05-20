В окупованому Росією Криму ЗМІ штрафують за статтею про "зловживання свободою слова" - за згадку ряду організацій без примітки про те, що вони заборонені в Росії, проте вживання мови ворожнечі не є причиною для переслідування.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"У Криму після окупації розглянули як мінімум 10 адміністративних справ за ст. 13.15 КоАП РФ (Зловживання свободою масової інформації) ... Огляд практики застосування цієї статті в Криму показав, що під «зловживанням свободою» влада РФ розуміє згадку забороненої організації без позначки, що ця організація заборонена в РФ ", - йдеться в повідомленні.

До переліку заборонених в РФ входять організації, які законно діють в Україні: Свідки Єгови, Меджліс кримськотатарського народу, Правий сектор, УПА, УНА-УНСО, Хізб ут-Тахрір.

Як зазначили правозахисники, багато формулювань у статті про "зловживання свободою слова" суперечать основним принципам свободи вираження поглядів. В українському законодавстві такої статті немає. Але після окупації Криму влада РФ почала карати жителів українського півострова за «зловживання свободою».

З початку окупації Кримська правозахисна група зафіксувала 10 розглядів у «мирових судах» Криму за ст. 13.15 КпАП РФ. З десяти відомих адміністративних справ тільки одна порушена стосовно жителя Криму Рустама Меннанова за те, що він опублікував у соціальній мережі пост з привітанням Мустафи Джемілєва без вказівки, що Меджліс - заборонена в РФ організація. Заборона Меджлісу кримськотатарського народу є порушенням Росією міжнародних норм, Росію неодноразово закликали скасувати цю заборону. Але попри це Меннанова оштрафували на 2 тис. рублів.

У всіх інших випадках під переслідування за цією статтею в Криму потрапляло керівництво видань, що публікують явно проросійські матеріали. У своїх статтях видавництва негативно відгукуються про «заборонені» організації, іноді використовують мову ворожнечі. Але факти розпалювання ненависті суди ігнорують. Штрафи присуджують не за використання мови ворожнечі, а за згадку організації без ярлика «заборонена в РФ».

Наприклад, головний редактор видання «МК в Крыму» Майкл Львовські двічі отримував попередження за згадку Меджлісу кримськотатарського народу без позначки «заборонена організація». Головний редактор «Кримского Телеграфа» за подібне «правопорушення» в статті «В Кремлі велика паніка» був оштрафований на 4 тис. руб.

За згадку без позначки Свідків Єгови оштрафовані на 4 тис. руб. головний редактор «Керчь.Инфо» Марія Антішіна і редактор «Российской лиги новостей» С.В. Абрамов. Антішіну оштрафували за статтю під назвою «Вбивця з Керчі Владислав Росляков: хто він?». У тексті Свідки Єгови названі "сектою", що є м'якою формою розпалювання ненависті до релігійної групи. Однак штраф журналістка отримала за відсутність позначки, що ця організація заборонена в РФ, а не за використання мови ворожнечі.

У лютому 2019 року було оштрафовано на 4 тис. руб. головного редактора «Крымского информационного агентства» за статтю «Пісні активіста українського майдану хочуть заспівати в одному з клубів Сімферополя». У своїй статті «КІА» цитує користувача соцмереж, який обурюється проведенням в Криму концерту місцевої групи з виконанням пісень «Океану Ельзи». «Навіщо ви співаєте пісні майданутого бидла?" - пише сайт. Використовують тексти та інші фрази, спрямовані на розпалювання ненависті до українців, без відповідних редакційних коментарів. Однак редактора видання оштрафували не за розпалювання ненависті, а за те, що в тексті при згадці УПА не стояла позначка «заборонена в РФ організація».

"Така практика свідчить, що окупаційна влада в Криму не має наміру забороняти або обмежувати мову ворожнечі відносно релігійних або етнічних груп. Водночас вони використовують адміністративні норми для переслідування за згадку заборонених у РФ, але не заборонених в Україні організацій", - підкреслюють правозахисники.

І нагадують, що ігнорування фактів розпалювання ненависті суперечить ст. 14 (Заборона дискримінації) Європейської конвенції з прав людини.