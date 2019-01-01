ЕС и Азербайджаном приблизились к подписанию важных двусторонних соглашений, которые обозначат взаимовыгодное сотрудничество на годы вперед.

Об этом во вторник во время визита в Баку по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщается на сайте Европейского Совета, пишет Укринформ.

"В 2018 году мы приняли приоритеты нашего партнерства, и наши переговоры по Общему авиационному пространству, как и вокруг нового соглашения между ЕС и Азербайджаном, близки к завершению. Эти соглашения будут выгодными для наших экономик, а также будут способствовать углублению политических, деловых, культурных отношений между нами. Мы, безусловно, не должны забывать о Южном газовом коридоре, который, в прямом смысле, нас объединяет", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что этот положительный импульс должен поднять уровень двустороннего партнерства на пользу народам и сопровождать собственные усилия Азербайджана в процессе реформ и экономической диверсификации.

Президент Европейского Совета отдельно отметил, что ЕС поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

"Мы обсудили нерешенный конфликт в Нагорном Карабахе. Там не существует военного решения, а возможно лишь политическое урегулирование в соответствии с международными правилами и принципами. ЕС продолжает в полной мере поддерживать усилия сопредседателей Минской группы, направленные на достижение справедливого и продолжительного урегулирования на основе ключевых положений Хельсинкского акта", - сказал Туск.