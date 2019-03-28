На підприємстві ТОВ «Дунайсудосервіс» було завершено доковий ремонт корабля морської охорони «Ізмаїл» (BG-84).

Про це повідомляє прес-служба підприємства, передає mil.in.ua.

На кораблі «Ізмаїл» (BG-84) були проведені роботи з очищення дефектації та ремонту корпусу корабля, а також ремонту гвинто-рульового комплексу.

Перед цим на підприємстві провели ремонт двох аналогічних кораблів «Ніжин» (BG-83) та «Лубни» (BG-82).

«Ізмаїл» (BG-84) після очищення корпусу та його ремонту Фото: ТОВ «Дунайсудосервіс»

На підприємстві виконавці замовлення повідомили про виконання всіх робіт згідно з планом та графіком узгодженим з Морською охороною ДПСУ.

«Ізмаїл» (BG-84) після фарбування корпусу Фото: ТОВ «Дунайсудосервіс»

У січні 2019-го року «Ізмаїл» (BG-84) відзначив 50-ти річний ювілей але попри свій поважний вік він продовжує службу у Морській охороні ДПСУ

«Ізмаїл» (BG-84) після фарбування корпусу та нанесення камуфляжу на нього Фото: ТОВ «Дунайсудосервіс»

Кораблі морської охорони пр. 1204 «Шмель» (Джміль) – проект річкових артилерійських кораблів часів СРСР, призначені для несення дозорної служби на річках та озерах, підтримки сухопутних військ артилерійсько-кулеметним вогнем, перевезення особового складу з озброєнням під час переправ і дій у басейнах річок, а також для дій в прибережних мілководних районах морів.

Кораблі проекту 1204 озброєні:

одна 76-мм гармата Д-56ТС

спарена 25-мм артустановка АС 2М-3М

чотири 30-мм автоматичних гранатомети АГС-17

7,62мм кулемет СГМТ

17 пускових для РСЗВ БМ-14-17