Туреччина має намір використовувати російські зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400, якщо на країну буде здійснено напад.

Про це заявив журналістам президент Туреччини Тайіп Ердоган на борту літака під час повернення з Боснії та Герцеговини, передає УНН з посиланням на видання Hürriyet.

“У деяких виникає питання, чому ми купуємо (С-400), робимо таку інвестицію. Якщо нам буде потрібно, то ми будемо в праві їх використовувати. Якщо хтось на нас нападе, то ми задіємо ці системи ППО. Ось тому ми і робимо таку інвестицію”, — наводить у середу слова президента газета.

Ердоган також знову заявив про наміри Анкари брати участь з Москвою в спільному виробництві С-400. “У питанні спільного виробництва у нас з Росією немає жодних проблем. Ми з самого початку наших переговорів з президентом (РФ Володимиром) Путіним дійшли згоди щодо цієї теми. Сподіваюся, що ми перейдемо до спільного виробництва, зараз будь-яких проблем немає. Різні спекуляції лунають із боку тих сторін, які хочуть, щоб ми відмовилися від купівлі С-400”, — підкреслив президент Туреччини.

Тим часом 29 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що контракт щодо постачання ракетних комплексів С-400 Туреччини має на увазі часткову передачу технологій турецькій стороні на виробництво.

Варто нагадати, що нещодавно Ердоган назвав “грабунком” можливу відмову США поставити до Туреччини F-35.