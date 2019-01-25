США і Росія проведуть переговори в Гельсінкі

12:18 10.07.2019   Россия

Заступник державного секретаря США Девід Гейл проведе переговори з заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим у Гельсінкі, куди обидва високопоставлені дипломати прибули у вівторок.

Про це повідомили в Державному департаменті США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Заступник державного секретаря Гейлі спілкуватиметься із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим на попередній зустрічі, щоб розпочати широкий стратегічний політичний діалог щодо двосторонніх відносин між США і Росією", - зауважили в Держдепі, подякувавши фінській стороні в організації переговорів.

Зустріч відбудеться в контексті останніх домовленостей президентів Трампа й Путіна на саміті G20 у японському місті Осака, на якій сторони підтвердили наміри посилити двосторонні контакти. Тоді, в процесі спілкування президентів, обговорювалася, в тому числі, ситуація в Україні.

Як уточнили в американському відомстві, Гейлі у Гельсінкі проведе три дні, під час яких заплановані його зустрічі представниками 28 країн-членів ЄС для обговорення питань трансатлантичної безпеки.

Після цього заступник держсекретаря США відвідає Естонію, Чехію, Молдову й Велику Британію.



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