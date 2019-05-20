«Напомнить, что Крым – это Украина»: законопроект об «умышленном непризнании»
|11:36 10.07.2019
|Крым
В Верховной Раде рассмотрят законопроект об уголовной ответственности за «умышленное непризнание» Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской области украинскими территориями.
По мнению спикера Верховной Рады Андрея Парубия, граждане, публично отрицающие российскую агрессию и оккупацию украинской территории, должны подлежать уголовному преследованию, сообщает Крым.Реалии.
Законопроект предлагает соответствующим образом дополнить статью 110 Уголовного кодекса – «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Сейчас документ находится на рассмотрении парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
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