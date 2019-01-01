Украина является основным поставщиком в Китай кукурузы и подсолнечного масла и заинтересована в расширении экспорта на этот рынок, в том числе и готовой продукции пищевой промышленности.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева во время встречи с группой китайского бизнеса провинции Шаньси и Bank of China во главе с председателем Совета правления корпорации Shaanxi Xirui (Group) Corporation ВАН Дунфеном, сообщает пресс-служба Минагрополитики, сообщает zik.ua.

«Китай – один из ключевых торговых партнеров Украины, который стабильно входит в ТОП 5 стран-импортеров украинской аграрной продукции. Сегодня наша страна стала основным поставщиком в Китай кукурузы и подсолнечного масла. Учитывая высокий спрос Китая на пищевую продукцию, украинская сторона заинтересована в расширении экспорта на этот рынок не только сырья, но и готовой продукции пищевой промышленности», – сказала Ковалева.

Она отметила, что потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота между двумя странами реализованы не полностью. Речь идет об экспорте в КНР таких продуктов, как мука, мясо птицы, говядина, молочная продукция, фрукты и ягоды, мед и продукция пчеловодства, яйца и яичные продукты, пшеница, рапс, сорго и др. Чиновник добавила, что агропромышленный комплекс Украины демонстрирует стабильную тенденцию к росту как экономических, так и физических показателей, поэтому является перспективным направлением для инвестиций со стороны китайского бизнеса.