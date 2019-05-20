Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, провели «артиллерийские дуэли» в сложной горно-лесистой местности.

Военнослужащие организовали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град-М»,, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Боевые расчеты выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 7 км с закрытых огневых позиций. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

В рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли «охотника» и «дичи». Оперативное взаимодействие и эффективная работа командно-наблюдательных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе разведывательно-огневого контура (РОК), координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией.

Также в ходе учения минометные подразделения применили тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами.

Тактика «кочующих» минометов применяется в ходе боевой подготовки расчетов на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам максимально во избежание демаскировки быстро менять огневые позиции.

Всего в учении приняли участие более 400 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.