Президент страны-оккупанта России сказал, что "не стал бы вдаваться в детали".

CША не выполнили часть договоренностей по Украине, якобы достигнутых во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Баракой Обамой в 2014 году. Об этом заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для нового фильма "В борьбе за Украину", сообщает пропагандистское российское агентство ТАСС.

Режиссер напомнил президенту, что во время драматичных событий на Майдане в Киеве в 2014 году у Путина состоялся телефонный разговор с Обамой.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определенные вещи, о которых мы (не говорим, - ред.). Во всяком случае, могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - отметил Путин, уточнив, что "не стал бы в детали вдаваться".

Говоря о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин отметил, что сейчас они "непростые".

На шестом году гибридной войны в Донбассе президент страны-агрессора выразил убеждение в том, что две страны неизбежно вернутся к союзническим отношениям. "Сближение неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал более, чем дружеских союзнических отношений", - отметил он.