Россия подтягивает войска к границе: Маломуж оценил вероятность нападения на Украину

09:38 10.07.2019   Украина

Бывший глава внешней разведки объяснил, зачем Россия укрепляется вблизи Украины

Несмотря на то, что Россия наращивает войска возле украинской границы, вторжения или серьезных военных провокаций в период парламентских выборов не будет. Сейчас Москва больше занята укреплением против НАТО.

Такое мнение высказал в комментарии "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"По нашим разведывательным данным и данным наших партнеров, Россия в период выборов не будет проводить какие-то наступательные операции. Провокации точно будут, нагнетание ситуации – также. А стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в нашей стране. Тогда возможна, фактически, прямая агрессия. Но на сегодняшний день таких сценариев мы не видим, хотя наши спецслужбы и силовые структуры готовятся к любым ситуациям. Но чтобы успокоить наших граждан – до выборов и после выборов Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий", – сказал он.

Маломуж отметил, что на сегодняшний день украинская армия представляет серьезную силу, что понимают и в Кремле, и стоит ожидать жесткой реакции НАТО в случае масштабного вторжения российских войск в Украину.



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