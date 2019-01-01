Президент России Владимир Путин оскандалился очередным странным заявлением. Так, по его словам, на Евромайдане в 2014 году в протестантов стреляли снайперы из Грузии, а экс-президент Украины Янукович не виноват в смертях.

Скандальное заявление он сделал в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", сообщает Сегодня.

"Я знаю о том, о чем вы сказали (что на Майдане были грузинские снайперы – Ред.), знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции", – заверил он.

По словам Путина, Янукович говорил, что "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие".

"Я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли", – подытожил президент РФ.