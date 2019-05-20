Суд звільнив з-під варти ексглаву МОЗ Криму Михальчевського

10:25 10.07.2019   Крым

Дніпровський райсуд Києва звільнив з-під варти ексглаву Міністерства охорони здоров’я АР Крим Петра Михальчевського, обвинувачуваного у держзраді, змінивши йому запобіжний захід із тримання в СІЗО на домашній арешт.

Про це повідомила прессекретар генерального прокурора Лариса Сарган на сторінці уFacebook, передає Укрінформ.

"Щойно Дніпровський районний суд м.Києва звільнив з-під варти ексглаву МОЗ Криму Петра Михальчевського, який звинувачується в державній зраді, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт", - написала Сарган.

Як повідомлялося раніше, у червні 2019 року Дніпровський районний суд Києва на два місяці продовжив арешт ексглаві МОЗ Криму Петру Михальчевському, обвинуваченому в державній зраді.

Михальчевський перебуває під вартою з 8 січня 2018 року. Спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський слідчий ізолятор. У червні розслідування у справі ексміністра було завершено, зараз справу розглядає Дніпровський районний суд Києва.

Посаду міністра охорони здоров'я Криму Михальчевський обіймав з 27 лютого до 10 червня 2014 року - в уряді, підконтрольному Росії. Прокуратура АРК вважає, що тим самим він учинив діяння, передбачені ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність) і ст. 111 (державна зрада).

Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров'я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на посаду Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.



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