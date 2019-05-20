У Росії пред'явили остаточне обвинувачення всім 24 українським морякам

09:17 10.07.2019   Крым

Координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

Про це адвокат написав у Facebook, передає Укрінформ.

"Слідче управління ФСБ Росії висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. Обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збиранням і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - пише Полозов.

Він уточнив, що останнім обвинувачення в ході сьогоднішніх слідчих дій було висунуто моряку Андрію Артеменку.

За словами адвоката, ймовірно наступного тижня слідство звернеться у Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня.

 



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