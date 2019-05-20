Хронологія кризи в Азовському морі: Знову маемо зростання.
|08:15 10.07.2019
|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - тривалість штучної затримки суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянска, в Керченській протоці станом на 1 липня 2019 (та за весь час блокади).Знову маемо зростання.
Період дії "ефекту Меркель - Макрона" (загроза "Азовського пакета" санкцій) закінчився. Окупантів ще трохи стримує небажання дуже сильно загострювати, бо ще не до кінця остаточно вирішено питання "Північного потоку-2". Але терпець в ниж вже рветься...
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє про статистичні показники тривалості штучного утримання суден у квітні 2019 року та за весь период блокади:
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