Щодо кризи в Азовському морі - тривалість штучної затримки суден, що прямують до/з Маріуполя та Бердянска, в Керченській протоці станом на 1 липня 2019 (та за весь час блокади).Знову маемо зростання.

Період дії "ефекту Меркель - Макрона" (загроза "Азовського пакета" санкцій) закінчився. Окупантів ще трохи стримує небажання дуже сильно загострювати, бо ще не до кінця остаточно вирішено питання "Північного потоку-2". Але терпець в ниж вже рветься...

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews повідомляє про статистичні показники тривалості штучного утримання суден у квітні 2019 року та за весь период блокади: