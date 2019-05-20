Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен
|21:05 09.07.2019
|Украина
Запланированный на 9-10 июля визит в Украину Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтебергом перенесен ориентировочно на октябрь.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНИАН.
"Североатлантический совет должен был приезжать 9-10 июля, и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь", - сказала она.
Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.
Напомним, ВРУ утвердила проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в 2020 году.
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