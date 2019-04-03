ЕС официально назвал нового посла в Украине
|20:47 09.07.2019
|Украина
Эстонский дипломат Матти Маазикас официально назван следующим главой Представительства Европейского Союза в Украине.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних действий.
"Матти Маазикас номинирован на должность нового главы Представительства ЕС в Украине. Сейчас он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Маазикас будет официально назначен после получения агремана (согласия Украины).
Маазикас в рамках плановой ротации осенью сменит французского дипломата Хюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году.
Маазикас с 2011-го по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в ЕС, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам.
В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.
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