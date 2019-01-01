Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября

20:15 09.07.2019   Румыния

Правительство Румынии примет решение о проведении 10 ноября первого тура выборов президента страны.

Об этом заявила премьер Румынии Виорика Денчиле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

"Сегодня мы утвердим правительственное решение о проведении 10 ноября 2019 года выборов президента Румынии. Затем мы примем пакет правил по организации и проведению выборов, в том числе количество участков за рубежом и возможность продления голосования после 21.00 ", - заявила она.

Второй тур выборов в случае необходимости пройдет 24 ноября.

Сейчас президентом Румынии Клаус Йоханнис, он победил на выборах в 2014 году и ранее заявлял, что готов баллотироваться на второй срок.



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