Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
|20:15 09.07.2019
|Румыния
Правительство Румынии примет решение о проведении 10 ноября первого тура выборов президента страны.
Об этом заявила премьер Румынии Виорика Денчиле, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.
"Сегодня мы утвердим правительственное решение о проведении 10 ноября 2019 года выборов президента Румынии. Затем мы примем пакет правил по организации и проведению выборов, в том числе количество участков за рубежом и возможность продления голосования после 21.00 ", - заявила она.
Второй тур выборов в случае необходимости пройдет 24 ноября.
Сейчас президентом Румынии Клаус Йоханнис, он победил на выборах в 2014 году и ранее заявлял, что готов баллотироваться на второй срок.
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