Представитель Президента в оккупированной Автономной республике Крым Изет Гданов принял решение подать в отставку, пишет УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

“Принял решение подать в отставку, но борьбу за возвращение в свободный от российских оккупантов Крым не оставлю никогда! Работа Представительства под особым вниманием общественности была, есть и будет”, - отметил он в сообщении.

Изет Гданов также написал, что: “Такие вопросы как недопущение до освобождения полуострова подачи воды, кутаранская дамба, сотрудничество с оккупантами в любом виде, санкции и многие другие будут на постоянном контроле и механизмы реагирования у нас есть!”.

Он также считает, что работа Представительства по внесению изменений в раздел Х Конституции Украины относительно будущего нового статуса Крыма после обновления Верховной Рады Украины нуждается в публичном ежемесячном отчете.

“Спасибо за поддержку и сотрудничество команде Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым. За совместную работу хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в решении проблемных вопросов по Крыму!”, — резюмировал Гданов.