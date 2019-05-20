Представитель Президента в АР Крым подал в отставку

19:54 09.07.2019   Крым

Представитель Президента в оккупированной Автономной республике Крым Изет Гданов принял решение подать в отставку, пишет УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

“Принял решение подать в отставку, но борьбу за возвращение в свободный от российских оккупантов Крым не оставлю никогда! Работа Представительства под особым вниманием общественности была, есть и будет”, - отметил он в сообщении.

Изет Гданов также написал, что: “Такие вопросы как недопущение до освобождения полуострова подачи воды, кутаранская дамба, сотрудничество с оккупантами в любом виде, санкции и многие другие будут на постоянном контроле и механизмы реагирования у нас есть!”.

Он также считает, что работа Представительства по внесению изменений в раздел Х Конституции Украины относительно будущего нового статуса Крыма после обновления Верховной Рады Украины нуждается в публичном ежемесячном отчете.

“Спасибо за поддержку и сотрудничество команде Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым. За совместную работу хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в решении проблемных вопросов по Крыму!”, — резюмировал Гданов.



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