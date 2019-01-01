Во время текущей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение о корректном написании на английском языке названия Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает в Twitter миссия Украины при ЮНЕСКО, передает УНН.

"На 43-й сессии Комитета Всемирного наследия принято решение о корректном написании на английском языке названия объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра" - "Kyiv: Saint-Sophia Cathedral and Related Monastic Buildings, Kyiv-Pechersk Lavra", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 7 июля Комитет Всемирного наследия, заседание которого проходит в Баку, во второй половине дня завершил включение новых объектов в Список Всемирного наследия, добавив два новых объекта в Италии и Соединенных Штатах Америки.