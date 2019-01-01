Президент РФ Владимир Путин считает, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции, пишет ТАСС .

“Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, — сказал президент. — Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого”.

По словам президента, антироссийские настроения в стране раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии.

Кроме того, российский лидер считает, что “много чести” возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. Такое мнение он высказал, комментируя инициативу российских парламентариев. “Много чести — возбуждать против таких уголовные дела, — сказал Путин. — Пусть вещает дальше”.

Напоминаем, Госдума призвала правительство Российской Федерации ввести санкции против Грузии.