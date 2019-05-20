В Криму на берег винесло тіло кримського татарина з прив'язаною до шиї гирею - ЗМІ

16:35 09.07.2019   Крым

В окупованому Криму на пляжі селища Миколаївка Сімферопольського району море винесло тіло зниклого більш як два місяці тому кримського татарина Рашида Яг'яєва.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє кримськотатарський телеканал ATR.

"На одному з пляжів селища Миколаївка Сімферопольського району після шторму море винесло на берег тіло чоловіка з прив'язаною до шиї гирею. З'ясувалося, що це 61-річний кримський татарин Рашид Яг'яєв, який пропав в окупованому Криму в квітні 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо рідним вдасться до вечора забрати тіло, то дженазе (похорон) відбудеться сьогодні, 9 липня, у мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі.

Також джерело зазначило, що Рашид Яг'яєв був підприємцем, в Криму у нього були торгові точки і склади.

Раніше повідомлялося, що на одному з пляжів селища Миколаївка Сімферопольського району після шторму на берег винесло труп чоловіка в діловому костюмі з прив'язаною до шиї гирею. За даними кримських ЗМІ, тіло явно пролежало у воді довгий час.

Про зникнення Яг'яєва повідомили 25 квітня 2019 року. Тоді інформували, що з 22 квітня його ніхто не бачив.



Ще на цю тему:

17:38 05.07.2019
До кримської мечеті під Сімферополем вдерлися силовики РФ
10:21 05.07.2019
У Росії збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова
09:29 04.07.2019
В Крыму суд отказался выпустить из СИЗО тяжелобольного крымскотатарского активиста
16:40 03.07.2019
«Суд» в Крыму отклонил апелляцию о продлении меры пресечения в отношении Салиева
20:00 02.07.2019
Затриманого у Судаку кримського татарина оштрафували за репост у соцмережі
16:00 02.07.2019
Облавы в Крыму: В Судаке оккупанты задержали крымского татарина
10:40 01.07.2019
Кримського блогера Мемедемінова перевели у спецблок СІЗО
20:23 27.06.2019
За часи окупації в Криму проведено понад 200 обшуків
17:42 27.06.2019
"Без чоловіка, без батька, без брата": велика кримська сім'я залишилася без чоловіків через терор РФ
09:25 27.06.2019
Канадські депутати виступили на захист кримських татар
08:23 27.06.2019
Крымские оккупанты обвинили в "экстремизме" адвоката из Симферополя
11:57 26.06.2019
Сьогодні відзначають День кримськотатарського прапора
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
14:26 05.07.2019
Из-за лесных пожаров на греческом острове провели эвакуацию
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:56 09.07.2019
Путин отказался вводить санкции против Грузии
11:19 09.07.2019
Мобілізація силовиків у Тбілісі: поліція у парламенті та навколо
14:46 08.07.2019
Грузинские самолеты последний раз слетали в Россию
10:46 08.07.2019
ПА ОБСЕ в резолюции обвинила Россию в оккупации части Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:25 09.07.2019
Парламент Молдови сьогодні почне процедуру відсторонення генпрокурора
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
12:26 08.07.2019
Премьер Молдовы встретится с Зеленским и Гройсманом
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
Всі новини країни
Россия Россия
16:43 09.07.2019
ЮВО: Специалисты РХБ защиты провели учения в Ростовской области
14:20 09.07.2019
ЮВО: Штурмовики "уничтожили" объекты ПВО условного противника управляемыми ракетами
13:44 09.07.2019
Госдума поддержала запрет на импорт вина и денежные переводы из Грузии
12:38 09.07.2019
МРК "Буян-М" пообещали оснастить российскими двигателями
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
Всі новини країни
Турция Турция
17:51 09.07.2019
Туреччина може сьогодні отримати російські С-400
13:44 09.07.2019
Туреччина перекидає 80 тисяч військових та техніку на кордон із Сирією
08:41 09.07.2019
ЄС обіцяє адекватну відповідь Туреччині за буріння свердловин біля Кіпру
17:58 08.07.2019
Друге турецьке бурове судно прибуло до Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
19:54 09.07.2019
Представитель Президента в АР Крым подал в отставку
19:29 09.07.2019
В ЮНЕСКО утвердили корректное название Киево-Печерской Лавры
18:35 09.07.2019
Sea Breeze-2019: морпіхи захоплювали плацдарм і пройшли курс виживання
18:15 09.07.2019
У Криму російські десантники відпрацьовують “штурмову” висадку з МІ-8
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд