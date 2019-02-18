Під час міжнародних навчань Sea Breeze-2019 ("Сі Бриз-2019") морські піхотинці, висадившись на берег, відтренували захоплення плацдарму, а також проходили курс виживання .

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Надзвичайно видовищним і динамічним на міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019" стало захоплення плацдарму морською піхотою. Підрозділ висадився на берег із середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко", - вказали в оборонному відомстві.

Після двадцятимильного морського переходу за підтримки бронетехніки: бойових машин піхоти і бронетранспортерів, як вказано, українські воїни зайняли прибережну частину території, захопленої умовним противником. "Діючи швидко і рішуче в складі кількох мобільних броньованих груп, вогнем і маневром морпіхи змусили "ворога" відступити", - додали у Міноборони.

На захопленому плацдармі, як повідомляється, морські піхотинці організували оборону й утримували зайняті рубежі до підходу основних сил. Ефективно діяли кулеметники і розрахунки гранатометників. Вони прикривали просування основних сил і не давали можливості противнику перейти в контратаку.

Водночас серйозним випробуванням для одного з підрозділів морської піхоти, який бере участь в навчаннях, стало проходження курсу виживання. Протягом тижня морські піхотинці виконували бойові завдання в повністю автономному режимі на одній з ділянок Тендрівської коси, яка знаходиться на узбережжі Чорного моря.

Згідно зі сценарієм, військовослужбовці в умовах повної ізоляції від зовнішнього світу, засобів зв’язку і продовольчого забезпечення ефективно протидіяли силам, що переважають, і засобам умовного противника. Вели активну наземну та повітряну розвідку, проводили диверсійні операції, в екстремальних умовах училися обходитися без їжі, води та сну.

Заключним етапом курсу виживання став 30-кілометровий марш-кидок із подальшим десантуванням із вертольота Мі-8 зі штатною зброєю в повній бойовій викладці. Весь особовий склад підрозділу, яким командує бойовий офіцер капітан Павло Юрчук, успішно впорався з поставленими завданнями і повернувся в розташування польового табору, зазначили у МОУ.

Нагадаємо, до причалів порту Одеси до 4 липня пришвартувалися два есмінці і три фрегати країн НАТО, які беруть участь в багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.

Цього року навчання Sea Breeze розпочалися в Україні з початку липня.