Как минимум три инвестора заинтересованы в покупке феодосийской нефтебазы. Об этом сегодня,09.07.2019, журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Есть предложения – около трех заявителей есть, которые хотят поучаствовать в этих процедурах. Покупатель формирует предложение. Все заявки, которые будут поданы, вся информация до прессы будет доведена. Покупатели большие, эффективные, которые на рынке известны – названия их, с учетом нашей «санкционности», я не озвучиваю», – сообщил Аксёнов, пишет Крым Информ.

Власти Крыма надеются, что частный игрок сможет модернизировать базу и обеспечить ее полноценное функционирование. «Мы и хотим, чтобы появился частный игрок, который сможет эту нефтебазу оживить, соответственно, и обеспечить транзит нефтепродуктов не только в сторону Крыма, но и в общем перегрузку на другие регионы Российской Федерации, а возможно и за рубеж», – добавил глава республики.

Выделить феодосийскую нефтебазу, которая входит в состав «Черноморнефтегаза», в отдельное акционерное общество – «Морской нефтяной терминал» – правительство Крыма распорядилось в ходе сегодняшнего заседания. Как сообщил Крыминформу министр топлива и энергетики республики Вадим Белик, на ее модернизацию необходимо более 1 млрд рублей. О необходимости приватизации нефтебазы Аксёнов заявил в прошлом году.