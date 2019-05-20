Как минимум три инвестора заинтересованы в покупке феодосийской нефтебазы – Аксёнов
|15:59 09.07.2019
|Крым
Как минимум три инвестора заинтересованы в покупке феодосийской нефтебазы. Об этом сегодня,09.07.2019, журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Есть предложения – около трех заявителей есть, которые хотят поучаствовать в этих процедурах. Покупатель формирует предложение. Все заявки, которые будут поданы, вся информация до прессы будет доведена. Покупатели большие, эффективные, которые на рынке известны – названия их, с учетом нашей «санкционности», я не озвучиваю», – сообщил Аксёнов, пишет Крым Информ.
Власти Крыма надеются, что частный игрок сможет модернизировать базу и обеспечить ее полноценное функционирование. «Мы и хотим, чтобы появился частный игрок, который сможет эту нефтебазу оживить, соответственно, и обеспечить транзит нефтепродуктов не только в сторону Крыма, но и в общем перегрузку на другие регионы Российской Федерации, а возможно и за рубеж», – добавил глава республики.
Выделить феодосийскую нефтебазу, которая входит в состав «Черноморнефтегаза», в отдельное акционерное общество – «Морской нефтяной терминал» – правительство Крыма распорядилось в ходе сегодняшнего заседания. Как сообщил Крыминформу министр топлива и энергетики республики Вадим Белик, на ее модернизацию необходимо более 1 млрд рублей. О необходимости приватизации нефтебазы Аксёнов заявил в прошлом году.
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