У Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі визнали захоплених Росією українських моряків військовополоненими.

Про це йдеться в ухваленій резолюції, опублікованій на сайті ПА ОБСЄ, передає УНІАН.

У документі сказано, що Парламентська асамблея ОБСЄ "знову заявляє про свою повну повагу суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які охоплюють Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та морські райони".

Також у резолюції засуджується окупація і анексія Криму Російською Федерацією.

У зв'язку з цим в ПА ОБСЄ настійно закликають РФ вивести російські окупаційні сили з Криму і повернути півострів під контроль України.

При цьому Парламентська асамблея ОБСЄ "знову заявляє про свою глибоку стурбованість у зв'язку зі зростанням мілітаризації Кримського півострова і наміром Російської Федерації розгорнути в цьому районі ядерну зброю, порушуючи тим самим без'ядерний статус України і ще більше підриваючи мир і безпеку в Європі, регіоні і в усьому світі", і "засуджує зростаючу мілітаризацію Російською Федерацією Азовського моря, Керченської протоки і Чорного моря".

Крім того, ПА ОБСЄ "засуджує неспровокований акт збройної агресії і невиправдане невідповідне застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських суден і членів їхніх екіпажів у нейтральних міжнародних водах Чорного моря поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року".

Парламентська асамблея "рекомендує чинному голові ОБСЄ, інституціям ОБСЄ та державам-учасникам докладати всіх зусиль і використати всі наявні інструменти для забезпечення невідкладного і беззастережного звільнення українських військовополонених, утримуваних в ув'язненні Російською Федерацією, і захоплених суден".

Також вона настійно закликає РФ надавати українським військовополоненим, доки вони не будуть звільнені, необхідну медичну, юридичну та консульську допомогу згідно з відповідними положеннями міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції.

Парламентарії ОБСЄ настійно закликають РФ забезпечити свободу проходження через Азовське море і Керченську протоку відповідно до норм міжнародного права, зокрема положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року.

Також в ПА ОБСЄ підтримують надання необхідних ресурсів для підвищення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема за рахунок використання обладнання технічного спостереження, безпілотних літальних апаратів і супутникових зображень, зі спостереження за ситуацією в Азовському морі і Керченській протоці. У резолюції міститься заклик до РФ усунути всі обмеження моніторингової діяльності місії ОБСЄ, особливо в окупованих Росією південних районах Донецької області, прилеглих до Азовського моря.