Кораблі НАТО вийшли з Одеси в море для продовження навчання Sea Breeze

14:59 09.07.2019   Украина

Після короткої перерви угруповання кораблів НАТО у вівторок вийшло з Одеси в Чорне море для продовження відпрацювання операцій у рамках навчання Sea Breeze 2019, випливає з даних міжнародної системи стеження за пересуванням суден AIS.

Зокрема, в море вийшов ракетний есмінець ВМС США Carney, оснащений крилатими ракетами Tomahawk, есмінець британського Королівського ВМФ Duncan, канадський фрегат Toronto, румунський фрегат Regele Ferdinand і французький фрегат Courbet, передає  Інтерфакс-Україна.

В акваторії Чорного моря також перебуває великий розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome, який використовують для ведення радіоелектронної розвідки в інтересах Управління військової розвідки Франції (DRM).

Над районом у північно-західній частині Чорного моря, де відбувається навчання, у вівторок було зафіксовано політ американського патрульного протичовнового літака P-8A Poseidon.

Міжнародне навчання Sea Breeze триватиме до 12 липня. У військово-морських маневрах задіяні близько 30 кораблів, 30 літаків і вертольотів, 3 тис. військовослужбовців країн-членів НАТО - США, Великої Британії, Канади, Італії, Туреччини, Болгарії, Румунії, Польщі, Данії, Греції, Латвії та Естонії, а також їхніх союзників - України, Грузії, Молдови, Швеції та ОАЕ.



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