Госдума поддержала запрет на импорт вина и денежные переводы из Грузии
|13:44 09.07.2019
|Россия
Госдума попросит правительство ввести санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на телеканале «Рустави-2».
Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, передает Радио «Свобода».
По словам Володина, решение было принято единогласно. Речь идёт о запрете поставок вина и минеральной воды из Грузии, а также запрете денежных переводов между Грузией и Россией.
С предложением о санкциях выступила фракция «Единая Россия». Его поддержали остальные фракции, а также думский комитет по международным делам. Как заявил председатель комитета Леонид Слуцкий, «надо реагировать максимально жёстко и бить по рукам, чтобы повторять подобные вещи было неповадно как в Грузии, так и в любой другой стране мира».
Кроме того, Вячеслав Володин заявил, что, по мнению парламентариев, оскорбивший Путина грузинский журналист должен быть экстрадирован в Россию и предстать перед российским судом.
7 июля ведущий авторской программы «Постскриптум» на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния нецензурно обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину, оскорбив его мать и отца. После этого около здания телекомпании собрались около 200 человек. Они потребовали увольнения Габунии и директора «Рустави-2» Ники Гварамии, а также возбуждения уголовного дела. Здание телекомпании забрасывали яйцами. В ночь на 8 июля «Рустави 2» приостановила вещание. Руководство телеканала сообщило, что после скандала были совершены нападения на нескольких сотрудников, и потребовало от властей Грузии обеспечить безопасность журналистов. Утром работа телеканала возобновилась.
Власти Грузии осудили оскорбительные высказывания Габуния, назвав их «омерзительной провокацией». Телеведущий был отстранён от эфира.
В понедельник в России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией, введённый Владимиром Путины на фоне протестов в Тбилиси. Последний самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнивший рейс Тбилиси – Москва, приземлился в московском аэропорту Шереметьево в пять часов утра. Ранее свои последние рейсы из выполнили самолеты «Уральских авиалиний» и S7. Потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 миллиарда рублей. Правительство пообещало компенсировать их из федерального бюджета.
Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от КПРФ Сергеем Гавриловым, который известен в Грузии как сторонник независимости Абхазии и Южной Осетии. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента Гаврилов сел в кресло спикера, что возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество. На митингах в адрес России звучали обвинения в оккупации грузинских территорий и вмешательстве во внутренние дела. Во время протестов произошли столкновения с полицией, в которых пострадали свыше 300 человек.
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