Туреччина може сьогодні отримати російські С-400
|17:51 09.07.2019
|Турция
Поставка зенітних ракетних систем С-400 Туреччини може бути здійснена у вівторок.
Про це повідомляє газета Haberturk, пише УНН.
За даними видання, в понеділок в районі 21:00 за київським часом була завершена навантаження С-400 на два вантажних літака. Газета стверджує, що літаки з системами ППО вилетять у вівторок з авіабази в Твері в Туреччину.
Раніше телеканал Haberturk з посиланням на джерела повідомив, що навантаження С-400 для відправки до Туреччини може початися 7 липня. За його даними, на неділю було заплановане завантаження першої установки в транспортний літак для подальшої відправки протягом тижня. При цьому до понеділка, за інформацією Haberturk, до Туреччини прибудуть дев’ять технічних фахівців з РФ, які будуть задіяні в розгортанні систем. На першому етапі Анкарі буде доставлений один комплекс, зазначає канал.
Напередодні президент Туреччини Тайіп Ердоган повідомив про початок навантаження С-400 для відправки до Туреччини. При цьому турецький лідер відмовився назвати точну дату поставки систем.
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