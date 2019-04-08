Поставка зенітних ракетних систем С-400 Туреччини може бути здійснена у вівторок.

Про це повідомляє газета Haberturk, пише УНН.

За даними видання, в понеділок в районі 21:00 за київським часом була завершена навантаження С-400 на два вантажних літака. Газета стверджує, що літаки з системами ППО вилетять у вівторок з авіабази в Твері в Туреччину.

Раніше телеканал Haberturk з посиланням на джерела повідомив, що навантаження С-400 для відправки до Туреччини може початися 7 липня. За його даними, на неділю було заплановане завантаження першої установки в транспортний літак для подальшої відправки протягом тижня. При цьому до понеділка, за інформацією Haberturk, до Туреччини прибудуть дев’ять технічних фахівців з РФ, які будуть задіяні в розгортанні систем. На першому етапі Анкарі буде доставлений один комплекс, зазначає канал.

Напередодні президент Туреччини Тайіп Ердоган повідомив про початок навантаження С-400 для відправки до Туреччини. При цьому турецький лідер відмовився назвати точну дату поставки систем.