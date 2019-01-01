ЕС выделит 10 млн евро на развитие портов Азовского моря, строительство автодорог и ж/д дорог на Востоке Украины

17:29 09.07.2019   Украина

Украина подписала пять соглашений с ЕС на 127 млн евро.

В понедельник, 8 июля, на саммите Украина-ЕС в Киеве были подписаны пять документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем для привлечения финансирования на общую сумму 126,9 млн евро.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на БизнесЦензор.

От имени украинского правительства документы подписал первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Так, согласно соглашению в рамках программы "Поддержка ЕС для Востока Украины" ЕС предоставит дополнительную помощь в размере 10 млн евро, которые будут направлены на восстановление экономики Луганской и Донецкой областей, а также поддержку развития Запорожской области. Общая смета проекта составляет 60 млн евро.

По "Программе технического сотрудничества 2019" Украина получит финансовую помощь в сумме 44 млн евро, которая будет направлена на продолжение ключевых реформ в Украине, в частности, упрощение торговли, содействие экономическому развитию, улучшение инвестиционного климата, а также совершенствование законодательства в сфере государственных закупок.

Также Украина получит 10 млн евро согласно соглашению "О поддержке гражданского общества и культуры". Средства будут направлены на развитие украинских учреждений культуры, привлечение общественности к участию в общем процессе реформирования страны и др.

В соответствии с Соглашением о финансировании мероприятия "Антикоррупционной инициативы - фаза II", Украина получит 22,9 млн евро для проведения мероприятий по усилению независимости и эффективности антикоррупционных учреждений, улучшения управления и прозрачности на местном уровне и, как следствие, уменьшение уровня коррупции в Украине на национальном и местном уровнях.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, также подписано соглашение о финансировании мероприятий "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза".

Этот документ предусматривает привлечение помощи ЕС общим объемом 40 млн евро на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин.

Ранее ЦТС писал о том, что на саммите Украина-ЕС региону Азовского моря предоставят пакет дополнительной поддержки. Целевая помощь от ЕС в регионе Азовского моря вырастет. Деньги дадут на решение инфраструктурных проблем на автодорогах, на железной дороге и на развитие портов Азовского моря.



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