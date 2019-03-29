Експерт пояснив, чому населенню Криму не вистачає питної води

17:09 09.07.2019   Крым

Те, що окупанти направляють воду, якої цілком вистачає для людей, на потреби військової бази — це проблема не України, - Карін

У анексованому Росією Криму насправді вистачає прісної води для населення, але окупанти спрямовують її на потреби військової бази.

Як повідомляє Народна правда, про це у Facebook написав військовий оглядач Юрій Карін.

“У Криму немає ніяких гуманітарних проблем внаслідок припинення подачі води. Води для потреб населення у Криму достатньо. Це підтверджують не пропагандисти, а вчені. Кримські вчені. Щоб напоїти людей, свійських тварин і забезпечити технічні потреби населених пунктів (спекти хліб, подати воду в лікарні та школи тощо) води досить”, — пише він.

При цьому води не вистачає для обслуговування військової бази і забезпечення її стійкості, зокрема для промисловості.

“Те, що окупанти направляють воду, якої цілком вистачає для людей, на потреби військової бази — це проблема не України. Це відповідальність Росії”, — наголосив Карін.

Він додав, що РФ, окупувавши півострів, взяла на себе обов’язок забезпечувати гуманітарні потреби населення на окупованій території.

“Окупувала і качає воду для військових заводів і частин? Повинна нести додаткову відповідальність, компенсувати шкоду екології”, — зазначив експерт.



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