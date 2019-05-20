Літак Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії здійснив обліт узбережжя окупованого Кримського півострова

11:58 09.07.2019   Крым

Сьогодні зранку літак-розвідник Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії здійснив обліт узбережжя окупованого Кримського півострова.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

На онлайн повітряних трекерах літак з’явився близько 5-ї неподалік грузинських територіальних вод.

О 5:20 він наближався до російського міста Новоросійськ, де розташована Військово-морська база Чорноморського флоту Росії.

До 6:25 Sentinel R.1 зробив коло поблизу Новоросійська та продовжив політ вже неподалік узбережжя окупованого Кримського півострова.

Маршрут польоту Sentinel R.1 Королівських ВПС Великої Британії близько 6-ї ранку 9 липня 2019-го року Мапа: PlaneRadar

Продовжив політ поблизу окупованого Севастополя та південного узбережжя півострова Крим, після чого о 7:50 взяв курс на аеродром базування.

Маршрут польоту Sentinel R.1 Королівських ВПС Великої Британії близько 8-ї ранку 9 липня 2019-го року Мапа: PlaneRadar

Raytheon Sentinel R.1 – одні з найсучасніших літаків радіоелектронної розвідки, вони були розпочали свою експлуатацію у 2007 році. Використовуються в системі ASTOR (Airborne Stand-Off Radar) – призначеної для повномасштабної повітряної розвідки та керування нанесенням ударів. Забезпечують роботу комплексу на літаку – три оператори.

Короткі технічні характеристики літака:

Екіпаж: 5 осіб
Дальність польоту: 9250 км
Практична стеля: 15 000 м
Довжина: 30,3 м
Розмах крила: 28,5 м
Площа крила: 94,9 м²



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