Туреччина продовжує перекидання військ та техніки на території, які межують із Сирією, готуючись до проведення операції, яка може стати наймасштабнішою в історії країни.

Про це повідомляє видання En Son Haber, передає Укрінформ.

«Перевезення військовослужбовців та броньованих машин, їх зосередження біля кордону (з Сирією – ред.) триває безперервно», - повідомляє видання.

Зазначається, що порівняно з постачаннями, які здійснювалися перед проведенням операцій «Щит Євфрату» та «Оливкова гілка», тепер це набагато більше військ і техніки.

«Цього разу було зроблено більше поставок, ніж в інші рази. Близько 80 тисяч військовослужбовців зосереджені на кордоні протягом кількох місяців. Ця цифра вдвічі перевищує кількість 40 тисяч солдатів, які взяли участь у Кіпрській операції миру в 1974 році», - вказує видання.

Туреччина перекидає війська на кордон із Сирією / Фото з сайту ensonhaber

Техніка рухається колонами, а також на потягах до залізничної станції Іскендерун. На маршрутах слідування військ і техніки вжиті широкі заходи безпеки.

Операція, яку неодноразово анонсувало турецьке керівництво, буде спрямована на території, що на схід від Євфрату. Як заявляв Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, операція буде комплексною, направленою в самий епіцентр терористичних організацій, та буде розпочата несподівано.

За даними ЗМІ, керівництво операцією здійснюватиметься із Шанлиурфи та Кіліса, війська будуть атакувати одночасно з більш ніж 10 точок.