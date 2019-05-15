Больше всего винтовок и карабинов Украина экспортирует в США

13:01 09.07.2019   Украина

Наибольшее количество стрелкового оружия и легкого вооружения, среди которого в частности винтовки и карабины, за последние 5 лет Украина экспортировала в США. Об этом свидетельствует ответ на информационный запрос журналиста УНН от Госэкспортконтроля.

В 2014 году США приобрели в Украине 10166 единиц винтовок и карабинов. Больше этого в том году приобрела только Канада - 10 400 единиц, сообщает УНН.

В 2015 году США приобрели 10 000 винтовок и карабинов, а также 89 переносных противотанковых ружей и гранатометов и 3 пусковые механизмы к переносным зенитно-ракетным комплексам, а также 226 ракет к ним. 

В 2016 году США вновь приобрели еще 10 000 винтовок и карабинов, а также 85 единиц переносных противотанковых управляемых реактивных снарядов и ракетных комплексов. 

В 2017 году США приобрели 15 040 единиц автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 единиц переносных противотанковых ружей и гранатометов. 

В прошлом году США приобрели в Украине один револьвер или пистолет, 3200 винтовок и карабинов, 1868 автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 177 тяжелых пулеметов. 

То есть начиная с 2014 года Украина экспортировала в США 33 366 винтовок и карабинов. 



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