ЮВО: Специалисты РХБ защиты провели учения в Ростовской области
|16:43 09.07.2019
|Россия
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали огневые позиции мотострелков в Ростовской области в единый день РХБЗ в соединениях и воинских частях Южного военного округа.
В ходе ротного тактического учения специалисты подразделений РХБ защиты применили дымовые и аэрозольные завесы, что позволило скрыть расположение войск от средств поражения условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, специалисты отработали вопросы передачи расчетами РХБ разведки информации о РХБ обстановке на соответствующие пункты управления с применением штатных радиосредств.
Также в ходе учения военнослужащие выполнили более 30 вводных, в том числе проработали различные сценарии отражения нападения диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника на РХБ опасные объекты.
Для выполнения специальных задач была задействована спецтехника, стоящая на вооружении в подразделениях РХБ защиты, в том числе разведывательные химические машины РХМ-4 на базе бронетранспортера БТР-80 и авторазливочные станции АРС-14У на базе автомобиля Урал.
При проведении учений военнослужащие использовали средства индивидуальной защиты, выполняли нормативы по одеванию противогазов и общевойсковых защитных костюмов, отрабатывали действия при ядерном взрыве и преодолении зараженных участков местности.
В учении приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц специальной и военной техники, на пунктах управления развернуто более 10 постов РХБ наблюдения.
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