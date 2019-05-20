ЮВО: Специалисты РХБ защиты провели учения в Ростовской области

16:43 09.07.2019   Россия

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали огневые позиции мотострелков в Ростовской области в единый день РХБЗ в соединениях и воинских частях Южного военного округа.

В ходе ротного тактического учения специалисты подразделений РХБ защиты применили дымовые и аэрозольные завесы, что позволило скрыть расположение войск от средств поражения условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, специалисты отработали вопросы передачи расчетами РХБ разведки информации о РХБ обстановке на соответствующие пункты управления с применением штатных радиосредств.

Также в ходе учения военнослужащие выполнили более 30 вводных, в том числе проработали различные сценарии отражения нападения диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника на РХБ опасные объекты.

Для выполнения специальных задач была задействована спецтехника, стоящая на вооружении в подразделениях РХБ защиты, в том числе разведывательные химические машины РХМ-4 на базе бронетранспортера БТР-80 и авторазливочные станции АРС-14У на базе автомобиля Урал.

При проведении учений военнослужащие использовали средства индивидуальной защиты, выполняли нормативы по одеванию противогазов и общевойсковых защитных костюмов, отрабатывали действия при ядерном взрыве и преодолении зараженных участков местности.

В учении приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц специальной и военной техники, на пунктах управления развернуто более 10 постов РХБ наблюдения.



Ще на цю тему:

14:20 09.07.2019
ЮВО: Штурмовики "уничтожили" объекты ПВО условного противника управляемыми ракетами
21:42 08.07.2019
Артиллеристы ЮВО приступили к боевому слаживанию батарей
17:05 08.07.2019
Морпехи ЧФ отрабатывают на крымских полигонах прыжки с парашютом
13:27 08.07.2019
ЮВО: На Кубани проведены совместные тренировки по противодействию диверсантам
11:19 08.07.2019
ЮВО: Более 800 контрактников пройдут курсы интенсивной подготовки на Северном Кавказе
08:12 06.07.2019
Танкисты российской военной базы в Абхазии совершенствуют огневую подготовку на полигоне в Адыгее
19:05 05.07.2019
Более 100 крылатых ракет условного противника были уничтожены расчетами «Панцирь-С» в рамках тренировки подразделений ПВО в Крыму
13:10 05.07.2019
Участники конкурса «Эльбрусское кольцо-2019» соревнуются в стрельбе
10:14 05.07.2019
Экипажи эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 на Кубани уничтожили аэродром условного противника
08:36 05.07.2019
Горные мотострелки ЮВО провели в горах Карачаево-Черкесии учебный ночной бой
19:40 04.07.2019
ЮВО: Подводный спецназ Каспийской флотилии учился уничтожать водолазов условного противника
19:00 04.07.2019
ЮВО: Армейская авиация перебросила аэромобильные группы в тыл условного противника
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
13:58 08.07.2019
Выборы в Греции выиграла оппозиция
14:26 05.07.2019
Из-за лесных пожаров на греческом острове провели эвакуацию
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:56 09.07.2019
Путин отказался вводить санкции против Грузии
11:19 09.07.2019
Мобілізація силовиків у Тбілісі: поліція у парламенті та навколо
14:46 08.07.2019
Грузинские самолеты последний раз слетали в Россию
10:46 08.07.2019
ПА ОБСЕ в резолюции обвинила Россию в оккупации части Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:25 09.07.2019
Парламент Молдови сьогодні почне процедуру відсторонення генпрокурора
19:48 08.07.2019
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
12:26 08.07.2019
Премьер Молдовы встретится с Зеленским и Гройсманом
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
Всі новини країни
Россия Россия
16:43 09.07.2019
ЮВО: Специалисты РХБ защиты провели учения в Ростовской области
14:20 09.07.2019
ЮВО: Штурмовики "уничтожили" объекты ПВО условного противника управляемыми ракетами
13:44 09.07.2019
Госдума поддержала запрет на импорт вина и денежные переводы из Грузии
12:38 09.07.2019
МРК "Буян-М" пообещали оснастить российскими двигателями
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
21:19 08.07.2019
В Румынии в 2020 году могут появиться поезда на водородном топливе
16:45 08.07.2019
У Румунії вилучають з продажу воду, яка зберігалася при високих температурах
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
Всі новини країни
Турция Турция
17:51 09.07.2019
Туреччина може сьогодні отримати російські С-400
13:44 09.07.2019
Туреччина перекидає 80 тисяч військових та техніку на кордон із Сирією
08:41 09.07.2019
ЄС обіцяє адекватну відповідь Туреччині за буріння свердловин біля Кіпру
17:58 08.07.2019
Друге турецьке бурове судно прибуло до Кіпру попри попередження ЄС
Всі новини країни
Украина Украина
19:54 09.07.2019
Представитель Президента в АР Крым подал в отставку
19:29 09.07.2019
В ЮНЕСКО утвердили корректное название Киево-Печерской Лавры
18:35 09.07.2019
Sea Breeze-2019: морпіхи захоплювали плацдарм і пройшли курс виживання
18:15 09.07.2019
У Криму російські десантники відпрацьовують “штурмову” висадку з МІ-8
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд