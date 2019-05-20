Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) замаскировали огневые позиции мотострелков в Ростовской области в единый день РХБЗ в соединениях и воинских частях Южного военного округа.

В ходе ротного тактического учения специалисты подразделений РХБ защиты применили дымовые и аэрозольные завесы, что позволило скрыть расположение войск от средств поражения условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, специалисты отработали вопросы передачи расчетами РХБ разведки информации о РХБ обстановке на соответствующие пункты управления с применением штатных радиосредств.

Также в ходе учения военнослужащие выполнили более 30 вводных, в том числе проработали различные сценарии отражения нападения диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника на РХБ опасные объекты.

Для выполнения специальных задач была задействована спецтехника, стоящая на вооружении в подразделениях РХБ защиты, в том числе разведывательные химические машины РХМ-4 на базе бронетранспортера БТР-80 и авторазливочные станции АРС-14У на базе автомобиля Урал.

При проведении учений военнослужащие использовали средства индивидуальной защиты, выполняли нормативы по одеванию противогазов и общевойсковых защитных костюмов, отрабатывали действия при ядерном взрыве и преодолении зараженных участков местности.

В учении приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц специальной и военной техники, на пунктах управления развернуто более 10 постов РХБ наблюдения.