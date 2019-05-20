ЮВО: Штурмовики "уничтожили" объекты ПВО условного противника управляемыми ракетами
|14:20 09.07.2019
|Россия
Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, приступили к выполнению задач по уничтожению объектов противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.
Летчики совершенствуют навыки пилотирования авиационной техники в горной местности при сложных метеорологических условиях на разных высотах, сообает пресс-служба Минобороны России.
В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 должны преодолеть систему ПВО, выполнить пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани.
К выполнению полетных заданий привлечены более 100 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано свыше 20 самолетов.
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