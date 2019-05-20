Сьогодні парламент Республіки Молдова ініціює процедуру відсторонення від посади генерального прокурора Едуарда Харунжена.

Про це поінформував президент Молдови Ігор Додон, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Парламент Республіки Молдова скликає на 9 липня засідання, на якому буде розпочато процедуру відсторонення генпрокурора з посади», - повідомив Додон.

За його словами, після завершення законодавчих процедур він підпише указ про відставку генерального прокурора.

Сам Едуард Харунжен неодноразово заявляв, що не має наміру йти у відставку. За останньою інформацією, в неділю, 7 липня, його було госпіталізовано.