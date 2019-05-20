Парламент Молдови сьогодні почне процедуру відсторонення генпрокурора
|14:25 09.07.2019
|Молдова
Сьогодні парламент Республіки Молдова ініціює процедуру відсторонення від посади генерального прокурора Едуарда Харунжена.
Про це поінформував президент Молдови Ігор Додон, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Парламент Республіки Молдова скликає на 9 липня засідання, на якому буде розпочато процедуру відсторонення генпрокурора з посади», - повідомив Додон.
За його словами, після завершення законодавчих процедур він підпише указ про відставку генерального прокурора.
Сам Едуард Харунжен неодноразово заявляв, що не має наміру йти у відставку. За останньою інформацією, в неділю, 7 липня, його було госпіталізовано.
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