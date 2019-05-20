Поліцейські підрозділи розгорнули в будівлі парламенту Грузії та поблизу на проспекті Руставелі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал "Руставі-2".

Представників Департаменту спеціальних призначень розгорнули в чотирьох кварталах, йдеться у повідомленні.

Мобілізація силовиків відбулася і в регіонах. Учасники мітингу з вимогою відставки голови МВС відмовляються змінювати свої плани і оголошують про продовження мирної боротьби.

О 6:00 ранку учасники "антиокупаційного" мітингу змогли відвідати проспект Руставелі.

Протести тривають вже 20 днів. Напередодні учасник акції протесту з вимогою про відставку глави МВС Грузії Георгія Гахарія з проспекту Руставелі потрапив до лікарні з розбитою головою.