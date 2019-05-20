Мобілізація силовиків у Тбілісі: поліція у парламенті та навколо
|11:19 09.07.2019
|Грузия
Поліцейські підрозділи розгорнули в будівлі парламенту Грузії та поблизу на проспекті Руставелі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал "Руставі-2".
Представників Департаменту спеціальних призначень розгорнули в чотирьох кварталах, йдеться у повідомленні.
Мобілізація силовиків відбулася і в регіонах. Учасники мітингу з вимогою відставки голови МВС відмовляються змінювати свої плани і оголошують про продовження мирної боротьби.
О 6:00 ранку учасники "антиокупаційного" мітингу змогли відвідати проспект Руставелі.
Протести тривають вже 20 днів. Напередодні учасник акції протесту з вимогою про відставку глави МВС Грузії Георгія Гахарія з проспекту Руставелі потрапив до лікарні з розбитою головою.
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