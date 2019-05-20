В оккупированном Севастополе определили цену земли для выкупа без торгов
|13:56 09.07.2019
|Крым
Оккупационное правительство Севастополя приняло постановление, которое определяет стоимость земельных участков для выкупа без проведения торгов.
Землю под частными домами будут продавать за 5% от кадастровой стоимости, а под объектами бизнеса – за 20%. Проект постановления представил директор "департамента по имущественным и земельным отношениям" Рустэм Зайнуллин, сообщают Примечания.
«Выкупать под такими объектами – под индивидуальным жилищным строительством и садовыми домами – физические и юридические лица будут в соответствии с 5% кадастровой стоимости, – цитирует Зайнуллина агентство. – 20% в отношении кадастровой стоимости земельных участков при их продаже в отношении всех остальных земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства».
Исключение сделано в отношении выкупной стоимости участков, которые подлежат изъятию для государственных и муниципальных нужд. Они будут выкупаться за 100% установленной кадастровой стоимости.
Губернатор Дмитрий Овсянников подчеркнул, что утверждённые нормы будут стимулировать развитие предпринимательства. «Те, кто когда-то получил (землю) по договорам аренды, будут заинтересованы быстрее строить объекты, вводить их в эксплуатацию и после этого выкупать (землю) по льготной ставке, – отметил он. – Это будет, в том числе стимулировать перезаключение договоров аренды в соответствии с российским законодательством, чтобы в последующем иметь право выкупа».
Директор "имущественного департамента" добавил, что в настоящее время договоры аренды перезаключены на 2,7 тысяч земельных участков, этот процесс пока идёт очень медленно.
По словам Зайнуллина, проект постановления правительства был подготовлен в результате проведённого анализа нормативно-правовой базы иных субъектов РФ. Заксобрание региона выразило согласие с утверждением новых нормативов в Севастополе.
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