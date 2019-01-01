Три крымских морских предприятия заплатят штрафы из-за невыполнения судебных решений

10:48 09.07.2019   Крым

Три крымских морских предприятия заплатят штрафы на сумму более миллиона рублей за опоздание с исполнением судебного решения по выплате долгов.

Об этом сообщили Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по оккупированному Крыму.

«По всем трем организациям полностью погашена задолженность, а также взыскан в пользу государства исполнительский сбор в размере более миллиона рублей за несвоевременное исполнение решения суда», – сообщили в пресс-службе.

В УФССП сообщили, что первая организация-должник занимается транспортными перевозками, она задержала оплату за коммунальные услуги «Воде Крыма» и не выполнила решение суда о погашении задолженности. После ареста имущества на 7,2 млн рублей, организация исполнила решение суда.

«В отношении второй морской организации, которая также является должником по исполнительному производству в пользу физических и юридических лиц, был наложен арест на движимое имущество, в частности на водное судно, на сумму более миллиона рублей. В связи с большой востребованностью судна в летний период должник погасил задолженность незамедлительно и в полном объеме», – сообщили в пресс-службе.

Третье предприятие накопило долги за оказание услуг по договору подряда на сумму более 10 млн рублей. После ареста имущества приставами, предприятие выплатило долг.



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