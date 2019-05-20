МРК "Буян-М" пообещали оснастить российскими двигателями

12:38 09.07.2019   Россия

Малые ракетные корабли проекта 21631, шифр "Буян-М", получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда".

Об этом российскому изданию сообщил гендиректор Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Александр Карпов, пишет FlotProm.

Ранее сообщалось, что изначально на корабли проекта 21631 планировалось установить четыре 16-цилиндровых двигателя немецкого производства, но после введения антироссийских санкций их заменили на двигатели китайской компании HND. 

"Со временем на корабли планируется устанавливать главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда" из Санкт-Петербурга. В программе импортозамещения планирует принимать участие и Зеленодольский завод имени Горького", – сказал Карпов. 

МРК проекта 21631 – многоцелевые корабли типа "река-море". Оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе новейшим универсальным ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК". 

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине – 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека. 

В настоящее время в составе ВМФ России несут службу семь кораблей типа "Буян-М". Еще пять находятся на разных стадиях производства.

 



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