Малые ракетные корабли проекта 21631, шифр "Буян-М", получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда".

Об этом российскому изданию сообщил гендиректор Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Александр Карпов, пишет FlotProm.

Ранее сообщалось, что изначально на корабли проекта 21631 планировалось установить четыре 16-цилиндровых двигателя немецкого производства, но после введения антироссийских санкций их заменили на двигатели китайской компании HND.



"Со временем на корабли планируется устанавливать главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда" из Санкт-Петербурга. В программе импортозамещения планирует принимать участие и Зеленодольский завод имени Горького", – сказал Карпов.



МРК проекта 21631 – многоцелевые корабли типа "река-море". Оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе новейшим универсальным ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".



Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине – 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.



В настоящее время в составе ВМФ России несут службу семь кораблей типа "Буян-М". Еще пять находятся на разных стадиях производства.